Баку, 2 июня 2022, 13:29 — REGNUM Кишинёв считает Азербайджан стратегическим партнёром Молдавии в вопросе поставки энергоресурсов. Об этом заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в Баку, выступая в рамках 27-й международной выставке «Нефть и газ Каспия».

Сальвадор Дали. Фонтан молока, бесполезно изливающийся на три башмака. 1945
Сальвадор Дали. Фонтан молока, бесполезно изливающийся на три башмака. 1945

Он отметил, что цены, по которым Молдавия покупает газ, выросли в пять раз. Министр считает, что это из-за отсутствия альтернативных поставщиков.

«Этот крах рынка ударил по самым уязвимым странам: Сербии, Молдавии, которые в свое время не сделали достаточно для диверсификации своих энергоресурсов», — сказал Спыну.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица отметила, что Молдавия может приобретать газ в Европе, но там цены выше, чем те, которые предлагает российская сторона.

Стоит отметить, что цены на газ, поставляемый из РФ в Молдавию, выросли после прихода в 2021 году в республике прозападного правительства. Экс-президент страны Игорь Додон заявил, что причиной для этого стала антироссийская политика действующих властей. Додон призвал пойти на переговоры с Москвой, как это делал он, и договориться о существенной скидке.

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