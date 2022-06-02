Баку, 2 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Кишинёв считает Азербайджан стратегическим партнёром Молдавии в вопросе поставки энергоресурсов. Об этом заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в Баку, выступая в рамках 27-й международной выставке «Нефть и газ Каспия».

Сальвадор Дали. Фонтан молока, бесполезно изливающийся на три башмака. 1945

Он отметил, что цены, по которым Молдавия покупает газ, выросли в пять раз. Министр считает, что это из-за отсутствия альтернативных поставщиков.

«Этот крах рынка ударил по самым уязвимым странам: Сербии, Молдавии, которые в свое время не сделали достаточно для диверсификации своих энергоресурсов», — сказал Спыну.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица отметила, что Молдавия может приобретать газ в Европе, но там цены выше, чем те, которые предлагает российская сторона.

Стоит отметить, что цены на газ, поставляемый из РФ в Молдавию, выросли после прихода в 2021 году в республике прозападного правительства. Экс-президент страны Игорь Додон заявил, что причиной для этого стала антироссийская политика действующих властей. Додон призвал пойти на переговоры с Москвой, как это делал он, и договориться о существенной скидке.