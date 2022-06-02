Нижний Новгород, , 13:28 — REGNUM В 2022 году федеральную субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов получат 43 региона, в том числе восемь поволжских субъектов. Об этом сообщается на сайте Минприроды России.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Комиссия федерального ведомства назвала регионы, которые получат в текущем году федеральные средства на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО. В рамках федерального проекта между ними распределят 500 млн рублей.

В Минприроды России отмечают, что заявки поступили от 64-х территорий, по итогам рассмотрения отобраны 43 региона. Из них восемь регионов — из Приволжского федерального округа: это Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Оренбуржье, а также Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области.

В Поволжье без федеральной субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора остаются в 2022 году шесть регионов: Татария, Чувашия, Марий Эл, Пермский край, Кировская и Самарская области.

В ведомстве уточняют, что в числе критериев при отборе заявок — разработка схемы обращения с отходами, утверждение порядка накопления мусора, включающего в себя также положения о введении раздельного накопления ТКО.

Впервые федеральные средства на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора были выделены регионам в 2021 году: 1 млрд рублей распределили среди 44-х субъектов на установку 62,8 тыс. контейнеров. Подача заявок на федеральное субсидирование в 2023 году завершается до 1 июля 2022 года.