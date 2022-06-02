Иркутск, 2 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах в Иркутской области уже наложено административных штрафов на сумму 4,7 млн рублей, сообщает 2 июня телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Также известно о возбуждении 22 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров, выявлено девять виновников возгораний в лесу.

На территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Гражданам запрещено посещать лесные массивы, пользоваться открытым огнём, сжигать сухую растительность и мусор. Ограничены охота и рыболовство. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной. С 28 мая в России кратно увеличен размер административных штрафов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, для граждан — в 10 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 2 июня в Иркутской области действующих лесных пожаров нет. Полностью локализовано два пожара на площади 10 880 га, ликвидировано за минувшие сутки три пожара на площади 1402,5 га.

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