Донецк, , 13:27 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки и Михайловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Новые атаки зафиксированы в 12:20 с позиций в посёлке Новгородское. По Горловке и Михайловке выпущено по пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике артиллерия вооружённых формирований Украины обстреляла Енакиево.