Курган, , 13:25 — REGNUM В Курганской области за сутки на 2 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировано семь человек, выписаны по выздоровлению 25 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Лабораторные исследования на коронавирус Kamgov.ru

Всего за сутки выявлено 22 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 2 июня выявлено 104 615 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 668 человека, скончались 1436 пациентов (ни одного человека за сутки).

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