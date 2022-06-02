Гатчина, Ленинградская область, , 14:01 — REGNUM Водитель мотоцикла на автомобильной дороге Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» во время обгона зацепил грузовой автомобиль с прицепом, вспыхнул пожар, мотоциклист погиб, сообщили 2 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП в Ленобласти (цитата группы «ВК» Мотосолидарность ДТП) vk.com/motosolidaritydtp

Смертельное ДТП произошло 1 июня около 13:10 мск на 69 км автодороги Р-23 «Санкт-Петербург — Псков». 31-летний водитель Honda СВ400 SF, двигаясь в сторону поселка Выра, при обгоне совершил столкновение с седельным тягачом Renault Premium под управлением 46-летнего водителя.

«В результате ДТП мотоциклист скончался на месте, водитель автомобиля Renault совершил съезд с прицепом в левый кювет по ходу движения», — рассказали в ведомстве.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, сразу после удара мотоцикл загорелся. Фуру развернуло и выбросило на обочину.

Полицейские расследуют детали ДТП.