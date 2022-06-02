Грозный, 2 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в 2021 году в 14 раз меньше, чем годом ранее. Его задекларированный доход составил 26,5 млн рублей, в то время как в 2020 году чеченский лидер получил 381,19 млн рублей, войдя в пятерку самых богатых руководителей регионов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Согласно декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы и правительства региона, у главы Чечни имеются дом площадью 2344,3 кв. м и два земельных участка общей площадью около 33 тыс. кв. м. У его супруги в собственности есть квартира площадью 209,8 кв. м. Её заработок в 2021 году составил 1,522 млн рублей. В собственности четы Кадыровых и их 11 детей также имеется жилой дом площадью 300 кв. м.

Напомним, в 2020 году Рамзан Кадыров оказался самым богатым руководителем субъекта РФ. В 2021 году он опустился на седьмую строчку рейтинга. На его первой строчке расположился губернатор Московской области Андрей Воробьев с доходом 253,8 миллиона рублей

Читайте также: Forbes: Кадыров оказался самым богатым главой субъекта РФ