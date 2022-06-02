Иркутск, , 13:23 — REGNUM В Иркутской области увеличен размер прожиточного минимума, соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Иркутской области Константин Зайцев. Как сообщает 2 июня телеграм-канал правительства региона, в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина рост величины прожиточного минимума составил 10%, на душу населения это — 14 754 рублей.

Также на 10% вырос минимальный размер оплаты труда.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2022 года прожиточный минимум в РФ и пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 10%, а с 1 июля настолько же увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом 25 мая объявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальной политике.

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