Мадрид, 2 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В испанском Мадриде состоятся конгресс Европейской пивоваренной конвенции (ЕВС) и Форум пивоваров, что означает, что именно столица Испании, а не Брюссель станет пивной столицей мира. Об этом пишет издание ABC.

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Глава Ассоциации пивоваров Испании Хакобо Олалья Мараньон уверен, что организация таких мероприятий в Мадриде будет способствовать укреплению престижа алкогольного напитка, производимого в стране.

«Возможность проведения этих мероприятий для международного пивоваренного сектора является для нас не только предметом гордости, но и позволяет укреплять престиж нашей страны как одного из основных производителей в Европе», — сказал Мараньон.

Форум пивоваров впервые будет проходить за пределами Бельгии.