Самара, 2 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Самарской области после проверки прокуратурой некоммерческой организации (НКО) «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта Самарской области». Об этом 2 июня сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капремонт

Сообщается, что программой капремонта на 2021 год было предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в селе Шигоны, ул. Советская, дом 169.

По версии следствия, сотрудники фонда не обеспечили своевременное выполнение работ по капитальному ремонту дома. При этом срок работ был перенесен на 2023 год на основании согласия собственников квартир.

«Между тем в ходе проверки прокуратурой района установлено, что протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 25 мая 2021 года, которым выражено согласие жителей на перенос срока капитального ремонта, подделан. Имеющиеся подписи владельцам недвижимости не принадлежат. Кроме того, документ подписан лицами, продавшими свои квартиры еще в 2018 году», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам подделки документов. Расследование дела продолжается.