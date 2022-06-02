Ташкент, 2 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 2 июня по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в республику с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

«В международном аэропорту Ташкента его встретил президент Шавкат Мирзиёев. Лидеры провели короткую беседу», — сообщает пресс-служба.

После этого лидер Таджикистана прибыл в парк «Янги Узбекистон» (Новый Узбекистан) и возложил цветы к Монументу независимости.

«Рахмон осмотрел комплекс, подробно ознакомился с содержанием и архитектурными особенностями данного ансамбля».

Пресс-служба отмечает, что «церемония возложения цветов к этому монументу стала традиционным пунктом посещения гостей высшего уровня».