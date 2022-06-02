Москва, , 13:21 — REGNUM Офицеры вооруженных сил Украины демонстративно расстреливают своих собственных солдат перед сослуживцами. Об этом 2 июня заявил командир батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинская армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам комбата, подобные зверства используются украинскими офицерами в качестве меры запугивания солдат, которые не хотят идти в атаку. Причём о подобных бесчинствах рассказывают сами украинские военнослужащие.

«Один пленный, на вопрос почему не сдаетесь, сказал, что пятеро его сослуживцев отказались идти в бой, участвовать в наступлении, и они были демонстративно перед строем расстреляны командиром подразделения», — сказал Жога.

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