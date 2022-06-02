Москва, , 13:21 — REGNUM Под обстрел из минометов со стороны украинских нацистов попала в Луганской Народной Республике (ЛНР) съемочная группа телеканала «Известия».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что российские журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Петр Дроговоз прибыли на передовую в Попаснянском районе ЛНР для того, чтобы снять репортаж о работе артиллеристов Народной милиции республики и подарить им беспилотник.

При этом отмечается, что процесс съемки два раза был прерван минометным обстрелом со стороны киевских боевиков, при которых представителям СМИ приходилось укрываться от мин в окопах. Также указывается, что все в итоге обошлось без жертв и серьезных ран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Горловка Донецкой Народной Республики попал под обстрел украинской артиллерии.