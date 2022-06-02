Москва, 2 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Возможность отмены в России моратория на смертную казнь не обсуждается, такого вопроса нет на повестке дня. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Кремле никак не менялась позиция на этот счёт. Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр юстиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Сироватко заявил, что некоторым украинским нацистам, находящимся сейчас в плену, грозит смертная казнь как высшая мера наказания.

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