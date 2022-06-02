Москва, 2 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Россия не будет продавать нефть себе в убыток, заявил 2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Если спрос в каких-то странах сокращается, в другом месте он увеличивается, отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента рассказал, что в Кремле не следят за судьбой экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.