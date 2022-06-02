Москва, 2 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Нефть марки Brent несёт потери третий день подряд, отступая от мартовских максимумов, отмеченных ранее на этой неделе за пределами уровня $120 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Basil D Soufi Добыча нефти в ОАЭ

«Развивая нисходящий импульс, котировки тестируют отметку $113, утрата которой откроет дорогу к 20-дневной скользящей средней, выступающей в роли поддержки со второй половины мая.

Трейдеры довольно энергично фиксируют прибыль в ожидании решения ОПЕК+ по добыче. Ранее давление на цены оказали заявления Саудовской Аравии и ОАЭ, которые выразили готовность компенсировать выпадающую из-за санкций российскую добычу.

Исключение России из альянса, о котором упоминалось в начале недели, на встрече технического комитета не обсуждалось.

Широко ожидается, что, несмотря на начало масштабных корректировок мировых цепочек поставок энергоносителей из-за геополитических событий, ОПЕК+ продолжит придерживаться намеченного ранее плана по наращиванию добычи и объявит об увеличении производства на стандартные 430 тыс. баррелей в сутки.

При этом сопроводительные заявления альянса все же способны привнести дополнительную волатильность на рынок.

В случае отскока Brent первым делом нацелится на уровень $116 долларов, тогда как ближайшая поддержка представлена в виде упомянутой 20-дневной скользящей средней в районе $117,70», — предполагает эксперт.

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