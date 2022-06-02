Волгоград, 2 июня 2022, 13:32 — REGNUM Новую региональную выплату семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих вводят в Волгоградской области, объявил 2 июня губернатор Андрей Бочаров.
На собрании в честь 35-летия областной и городской ветеранских организаций минутой молчания почтили павших героев. Волгоградские власти в дополнение к решению президента РФ о федеральной поддержке семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции, приняли решение о дополнительной региональной поддержке семьям погибших воинов.
Как сообщало ИА REGNUM, родственникам погибших героев передают государственные награды.
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