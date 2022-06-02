Барнаул, , 13:19 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном ухудшении погодных условий в регионе 3-7 июня. По данным

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным Алтайского ЦГМС: в эти дни при прояснении возможны заморозки до — 2°C.

«В условиях похолодания многие граждане будут вновь активно использовать печное отопление, обогревательные приборы. Обращаем внимание на соблюдение правил пожарной безопасности.

В случае пожара звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112», — призвали спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс) и высокая пожароопасность (4 класс).

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