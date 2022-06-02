Москва, , 13:19 — REGNUM Искусственные сложности в виде санкций не помешают России получать доходы от нефти. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это вопросы экономики. Дело в том, что там же всё равно логистические проблемы продолжаются, что ведёт к дестабилизации энергетического рынка общемирового», — заявил Песков.

«В любом случае, всё регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые провоцированы санкциями. Но, разумеется, Россия не будет ничего продавать себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — указал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад может начать закупать нефть из России по сниженной цене вместо эмбарго.