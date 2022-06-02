Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM Художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, исполнитель и композитор Александр Новиков ответил на вопрос об отношении свердловского губернатора Евгения Куйвашева к спецоперации на Украине. Ответ он дал в эфире программы «Соловьёв Live»

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«Я говорю за него, как за своего друга и положа руку на сердце — губернатор за проведение спецоперации», — отметил Новиков на вопрос Владимира Соловьёва. Худрук также подчеркнул, что отсутствие публичной позиции Куйвашева относительно спецоперации призвано сгладить ситуацию и способствовать нахождению консенсуса между противоборствующими сторонами. По словам Новикова, Евгений Куйвашев не озвучивает свою позицию лишь для того, чтобы «не делить общество».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущий Владимир Соловьёв в эфире свой телепередачи назвал Екатеринбург «городом мерзотный либероты» и неоднократно призывал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и уральскую элиту прояснить свою позицию относительно спецоперации на Украине.

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