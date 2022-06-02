Оренбург, 2 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Оренбурге посетителя дома-музея им. Юрия и Валентины Гагариных смогут любоваться звёздным небом. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии.

skeeze Комета на ночном небе

Музей истории Оренбурга, в состав которого входит квартира Гагариных, приобрёл мощный телескоп. Его установят на балконе исторической квартиры. Оптический прибор куплен в рамках нацпроекта «Культура».

По словам специалистов, новый оптический прибор является самым мощным зеркально-линзовым телескопом. Он позволит рассмотреть в мельчайших подробностях кратеры на Луне, снежные шапки Марса, Большое красное пятно Юпитера с его спутниками, яркие звезды, созвездия, туманности и Млечный путь.