Москва, 2 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. За судьбой бывшего российского государственного деятеля Анатолия Чубайса в Кремле не следят. Об этом 2 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что в Кремле не следят за судьбой экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, покинувшего весной Россию.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы проводят проверки Чубайса и его окружения на причастность к коррупционным преступлениям.