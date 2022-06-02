Коста-Рика, 2 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Костариканская партия «Широкий фронт» заверила, что не будет вести переговоры или принимать предложение о продлении рабочего дня, которое делает условия труда костариканских рабочих более опасными. Об этом пишет Prensa Latina.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

«Наше намерение — выслушать аргументы, представить свои доводы и никогда не отказываться от идеи, что посредством диалога мы сможем рассудить этот вопрос», — сказала София Гильен, заместитель руководителя фракции «Широкого фронта» в Законодательном собрании.

Инициатива направлена на легализацию в Коста-Рике рабочего дня по формуле 4×3 (12 часов работы в течение четырех дней подряд и три дня отдыха). По этому поводу которой исполнительная власть ранее собрала различных политических, профсоюзных и общественных деятелей, чтобы выслушать их позиции.