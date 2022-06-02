Москва, , 13:14 — REGNUM Рубль символически укрепился 1 июня — доллар сумел удержаться над уровнем 61 руб. и теперь пытается сократить потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 2 июня, пара доллар/рубль тестирует зону 61,50 руб., и хотя импульс не получает видимого развития, быки по USD не теряют надежды на отскок.

Российская валюта остается крепкой, не поддавшись недавнему давлению со стороны желающих закупиться дешевым долларом. Спекулятивный интерес быстро угас — видимо, на осознании того, что предел роста курса рубля еще не достигнут.

Впрочем, учитывая масштабы предыдущего падения, сам факт торговли над уровнем 60 руб. уже приносит доллару некоторое облегчение.

По мере приближения заседания Банка России, которое состоится чуть больше, чем через неделю, разрастаются спекуляции на тему, как минимум, временного перелома восходящей траектории «россиянина».

Дальнейшее снижение ставки регулятором вполне способно оказать давление на рубль, особенно если будет сопровождаться намеками на продолжение снижение стоимости заимствований.

Однако для закрепления эффекта от властей потребуется дополнительный шаг в виде более значимых послаблений валютного контроля, поскольку показатели импорта и экспорта продолжают подыгрывать рублю.

На данный момент все внимание сосредоточено на зоне 61-60 руб. Если до конца недели эта область выстоит, ставки на восстановление USD повысятся.

Пока же вероятность выхода за пределы 62 руб. невелика, особенно учитывая общее отступление доллара на международной арене после вчерашнего не вполне удавшегося ралли», — пояснил эксперт.

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