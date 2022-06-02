Москва, , 13:11 — REGNUM Сержант Росгвардии командир бригады Адам Бисултанов погиб в бою с иностранными наемниками на Украине, прикрывая своих товарищей. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уточняется, что сержант участвовал в спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины с момента ее начала 24 февраля. При этом указывается, что утром 26 мая сотрудники Росгвардии обнаружили группу врага и вступили в бой.

При этом Бисултанов прикрывал отход товарищей и его БТР был подбит из гранатомёта, однако росгвардеец продолжал вести бой, несмотря на полученные ранения. При очередном попадании в бронетранспортёр он получил несовместимые с жизнью ранения.

«Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта», — говорится в сообщении.

Также командование Росгвардии ходатайствовало о представлении Бисултанова к ордену Мужества посмертно. При этом видеоматериалы, которые подтверждают преступления иностранных наемников, были переданы в военно-следственное управление СК РФ по Западному военному округу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике артиллерия вооружённых силы Украины обстреляла Енакиево.