Москва, , 13:10 — REGNUM Валентин Юмашев действительно покинул пост советника президента РФ. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«С точки зрения кадров это было формализовано, да. Такие документы обычно широко не публикуются», — заявил Песков.

По его словам, Юмашев «где-то месяц тому назад» прекратил быть советником на общественных началах.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Валентин Юмашев ушёл с должности советника президента России.