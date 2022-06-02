Москва, 2 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Валентин Юмашев действительно покинул пост советника президента РФ. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«С точки зрения кадров это было формализовано, да. Такие документы обычно широко не публикуются», — заявил Песков.

По его словам, Юмашев «где-то месяц тому назад» прекратил быть советником на общественных началах.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Валентин Юмашев ушёл с должности советника президента России.