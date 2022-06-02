Салехард, 2 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 2 июня за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 36 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 13 человек. Заразились коронавирусом 11 человек — на трёх больше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявили трёх человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 2 июня зарегистрировано 137 067 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 135 701 человек, 1042 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).