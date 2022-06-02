Донецк, 2 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Город Горловка Донецкой Народной Республики попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:05 украинские войска открыли огонь с позиций в населённом пункте Курдюмовка. По позициям в Горловке выпущено 12 снарядов калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике артиллерия вооружённых силы Украины обстреляла Енакиево.