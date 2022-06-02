Белград, , 13:27 — REGNUM Если Евросоюз ужесточит санкции против России, «Нефтяная индустрия Сербии», которая принадлежит российской компании «Газпром-нефть», должна поменять владельца. Об этом заявила министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович 2 июня.

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По словам Михайлович, кризис вокруг Украины показал, что продажа нефтяного и газового хозяйства Сербии российским компаниям в 2008 году была ошибкой. Министр считает, что решение о продаже тогдашние власти Сербии приняли под влиянием российского лобби, «которое было сильнее всех других». Поэтому сейчас в Сербии «только российский газ, и никакой другой», добавила она.

Отвечая на вопрос должна ли Сербия присоединиться к антироссийским санкциям, Михайлович ответила, что «нужно сделать все возможное, для того, чтобы стать членом ЕС».

«Это, конечно, подразумевает, что в будущем и в договоренности со странами-членами ЕС, мы предпримем определённые меры», — заявила Михайлович и интервью BBC на сербском языке.

Министр уточнила, что речь идет о согласовании внешней политики Сербии с политикой ЕС.

Напомним, что ранее Зорана Михайлович высказала надежду, что уже через год в Сербии будут созданы условия для приема поставок газа из Азербайджана.