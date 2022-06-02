Эр-Рияд, , 13:26 — REGNUM Министры иностранных дел государств, входящих в Союз сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГЗ), провели встречу в формате видеоконференции в четверг, 2 июня. Об этом сообщает саудовское официальное информационное агентство WAS.

Хуситы (cc0)

По данным журналистов, встреча была посвящена ситуации на Украине, росту цен на энергоносители и обстановке в Йемене. По итогам заседания было сделано совместное заявление. В частности, главы МИД стран выступили за признание йеменских повстанцев-хуситов террористами на международном уровне.

«Мы подчеркиваем важность признание повстанцев-хуситов террористической группировкой и введение Организацией Объединенных Наций эмбарго на поставки оружия в Йемен», — говорится в тексте декларации.

Союз сотрудничества арабских государств Персидского залива объединяет Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовскую Аравию.