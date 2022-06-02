Улан-Удэ, , 13:09 — REGNUM СУ СК РФ по Бурятии 2 июня известило о вынесении приговора приговора 26-летнему иностранному гражданину из ближнего зарубежья, признанному виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки.

Ребёнок

Следствием и судом установлено, что молодой человек осенью 2020 года приехал в нашу страну к родственникам, стал проживать и работать в Москве. В январе 2021 года он при помощи своего смартфона в одной из социальных сетей вступил в переписку с 11-летней девочкой, проживающей в городе Улан-Удэ, и стал присылать ей фото и видеоматериалы эротического содержания, а также сообщения на сексуальные темы циничного характера. Спустя некоторое время путем угроз молодой человек начал требовать от ребенка ее интимных фотографий, чем нарушил половую неприкосновенность девочки и причинил ей моральный вред. Потерпевшая рассказала о переписке родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

Личность и местонахождение злоумышленника были установлены в ходе комплекса следственных и оперативно-технических мероприятий, несмотря на то, что для выхода в интернет он использовал корпоративную сим-карту, которую купил в одном из подземных переходов, с изменяющимися IP-адресами. В ходе обыска у него изъят телефон; в нем обнаружена привязка к странице, с которой велась переписка с потерпевшей, а также другие материалы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; также с него в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскано 200 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Помимо этого в ряде других регионов страны следственными органами Следственного комитета данный молодой человек проверяется на причастность к схожим преступлениям против половой неприкосновенности детей, совершенным с использованием социальных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Чайковском Пермского края задержан и отправлен под стражу мужчина 1987 года рождения, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности детей.

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