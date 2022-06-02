Москва, , 13:07 — REGNUM Срок государственной гражданской службы начальнику управления президента России по внешней политике Игорю Неверову продлён. Распоряжение об этом 2 июня подписал глава государства Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Путин продлил полномочия начальника управления президента РФ до 20 июня 2023 года.

Президент принял решение в соответствии с частью 1 статьи 25 ФЗ № 79 от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника полиции.

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