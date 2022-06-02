Горно-Алтайск, 2 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай с 3 по 7 июня при прояснении ожидаются заморозки до — 2 °С. Об этом сообщил Горно-Алтайский гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

«Возможно повреждение и местами гибель сельскохозяйственных культур», — предупредили в региональном управлении МЧС России.

Также, по данным ведомства, из-за гололёда существует риск увеличения дорожно-транспортных происшествий, ограничение движения на автомобильных дорогах и перевалах.