На Алтае из-за заморозков могут погибнуть сельхозкультуры
Горно-Алтайск, 2 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай с 3 по 7 июня при прояснении ожидаются заморозки до — 2 °С. Об этом сообщил Горно-Алтайский гидрометцентр.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Заморозки
«Возможно повреждение и местами гибель сельскохозяйственных культур», — предупредили в региональном управлении МЧС России.
Также, по данным ведомства, из-за гололёда существует риск увеличения дорожно-транспортных происшествий, ограничение движения на автомобильных дорогах и перевалах.