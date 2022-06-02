Оренбург, , 13:06 — REGNUM В Оренбурге в результате дорожного конфликта один человек получил травмы и госпитализирован. Проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Мужчина с битой Pmo.ee

По данным ведомства, возле торгового центра на проспекте Гагарина между двумя мужчинами произошёл дорожный конфликт. Один из участников ссоры достал из автомобиля биту и нанес удары 60-летнему оренбуржцу, после чего скрылся. Факт избиения попал под прицел камеры видеонаблюдения.

Избитый мужчина доставлен в больницу. У него ушиб головного мозга, гаматома и перелом свода основания черепа.

Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью задержан. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».