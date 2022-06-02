Москва, 2 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике артиллерия вооружённых силы Украины обстреляла Енакиево. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 11:00 был открыт огонь из артиллерии с позиций в посёлке Новгородское. По Енакиево выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, средства ПВО ДНР сбили украинскую ракету, её осколки попали в жилые дома в Енакиево. Пострадали два мирных жителя.