Магнитогорск, Челябинская область, , 13:05 — REGNUM Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Николаем Голдобиным. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба клуба.

«Арена Металлург» Alexmagnitog

Отмечается, что новое соглашение клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 26-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2022/23.

Голдобин в 2014 году был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 27-м номером. В НХЛ он играл за «Сан-Хосе» (2015-2017) и «Ванкувер Кэнакс» (2017-2020).

В составе «Металлурга» Голдобин выступает с 2020 года. В сезоне 2021/22 КХЛ он провёл 65 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 33 результативные передачи.

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