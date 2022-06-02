* Талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 13:05 — REGNUM В афганской провинции Балх 1 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели церемонию открытия религиозной школы в здании частного телеканала «Митра ТВ». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ислам

На церемонии открытия «школы джихада» присутствовал Нурулла Мунир, глава министерства образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министр образования заявил в свое речи, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уделяют особое внимание религиозному образованию и поэтому будут строить много школ.

Необходимо отметить, что владельцем телеканала является Атта Мохаммад Нур, бывший губернатор Балха. «Митра ТВ» прекратила вещание после того, как власть в Афганистане перешла к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).