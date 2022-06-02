Ярославль, , 13:03 — REGNUM В Ярославле планируют выставить на продажу акции ОАО «Тепличный комплекс «Туношна» и ОАО «Авиация Ярославля». Проект изменений в региональный закон «О прогнозном плане приватизации» внёс в областную думу врио губернатора области Михаил Евраев.

Теплица

Речь идёт о 64,98% уставного капитала тепличного комплекса «Туношна» и 24,96% уставного капитала «Авиация Ярославля», более известного как аэродром «Левцово».

Тепличный комплекс региональные власти продают не в первый раз. В 2014 году СМИ сообщали о продаже такого же пакета акций, но, судя по всему, сделка не состоялась.

Оба предприятия фактически являются коммерческими организациями и не имеют социальной значимости. Помимо этого правительство хочет продать 9 объектов недвижимости в районах области.

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