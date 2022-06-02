Ярославль, 2 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Ярославле планируют выставить на продажу акции ОАО «Тепличный комплекс «Туношна» и ОАО «Авиация Ярославля». Проект изменений в региональный закон «О прогнозном плане приватизации» внёс в областную думу врио губернатора области Михаил Евраев.

Теплица

Речь идёт о 64,98% уставного капитала тепличного комплекса «Туношна» и 24,96% уставного капитала «Авиация Ярославля». В прошлом «Авиация Ярославля» владела аэродромом «Левцово», однако сейчас имущественный комплекс принадлежит другому собственнику.

Тепличный комплекс региональные власти продают не в первый раз. В 2014 году СМИ сообщали о продаже такого же пакета акций, но, судя по всему, сделка не состоялась. Помимо этого правительство хочет продать 9 объектов недвижимости в районах области.