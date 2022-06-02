Москва, , 13:03 — REGNUM Поставки Западом оружия на Украине не способны будут остановить наступление российских войск. Об этом 2 июня заявил военный корреспондент Александр Коц в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это не тот объём и не то качество вооружения, которые способны переломить исход сражения», — сказал Коц.

Отдельно военкор отметил хваленые турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. По его словам, их уничтожение во время спецоперации российскими системами ПВО давно стало рутиной и не представляет никакой сложности.

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