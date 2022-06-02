Донецк, 2 июня 2022, 13:03 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Горловку и Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив по пять снарядов калибра 155 миллиметров по каждому городу. Об этом 2 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска за прошедшие сутки обстреляли десять населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
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