Донецк, 2 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Горловку и Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив по пять снарядов калибра 155 миллиметров по каждому городу. Об этом 2 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:20 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 12:20 — н. п. Новгородское — н. п. Михайловка: выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска за прошедшие сутки обстреляли десять населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

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