Таллин, 2 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В ходе военных учений «Ёж 2022» в северной Эстонии состоялись стрельбы с применением зенитно-ракетного комплекса «Мистраль». Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Mil.ru Стрельба НАРами

По словам организаторов стрельб, запуск ракет — весьма дорогостоящее дело, но умение стрелять из настоящих ракетных комплексов необходимо.

Несмотря на то, что цена одного выстрела составляет свыше 100 000 евро, в ходе учений 1 июня было запущено 9 ракет.

«Мы тренируемся, поскольку никогда не хотим применять оружие на территории нашей страны. Но если это случится, то мы должны быть готовы сделать это максимально эффективно», — сказал командир учебной части ПВО майор Таави Талуник.

Он добавил, что симулятор необходим, но ни один симулятор не заменит боевой пуск ракеты.