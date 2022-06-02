Вашингтон, 2 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден признал, что он и его администрация не предвидели кризис с детскими смесями. Об этом пишет The Washington Times.

Джозеф Байден

Байден рассказал, что до апреля не осознавал масштабов проблемы. Издание напомнило, что закрытый в феврале из-за случаев отравлений завод Abbott Nutrition в Мичигане обеспечивал 40% поставок смесей.

В Нью-Йорке из-за нехватке детского питания ввели режим ЧП.