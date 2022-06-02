Улан-Удэ, , 13:01 — REGNUM В стационарах Бурятии, по состоянию на 2 июня, получает лечение 81 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, сообщает Минздрав региона. Из них с осложненной внебольничной пневмонией — 43. За предыдущие сутки госпитализировано шесть пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В отделениях реанимации находится 17 пациентов (из них старше 65 лет — 6), на ИВЛ — 6 пациентов (из них старше 65 –1), в том числе на неинвазивной ИВЛ –1.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 91 койка: занято — 81, свободно — 10 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,0%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 174 человека. Выздоровели от COVID-19 — 133 452 (+38) человек. Из выявленных за прошедшие сутки больных — 18 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3030 (+0) человек.

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