Москва, 2 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Саморазрушительный для Европейского союза эффект будет иметь шестой пакет антироссийских санкций сообщества. Об этом 2 июня говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

Santiago Casuriaga МИД России

«Очевидно, что согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект. Недаром на принуждение стран-членов к этой «решительной» демонстрации солидарности у Брюсселя ушел почти месяц», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что частичный отказ ЕС от нефти из России и запрет на страхование российских торговых судов, будут способствовать дальнейшему росту цен, а также дестабилизируют энергетические рынки и нарушат логистические цепочки.

«Очередные преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции. В конечном счете такие действия достигнут обратного результата — подорвут экономику и энергобезопасность ЕС, ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить», — добавляется в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что Россия достойно выдержит последствия односторонних антироссийских санкций ЕС и сумеет остаться надежным торговым партнером на международной арене.

При этом подчёркивается, что вся ответственность за спровоцированные нелегитимными действиями Евросоюза риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем ляжет исключительно на Брюссель и его политических спонсоров в Вашингтоне.

«Итоги внеочередного саммита Евросоюза в Брюсселе 30–31 мая 2022 года стали очередным свидетельством перерождения этого интеграционного объединения в инструмент сдерживания России в русле геополитических установок США и НАТО. ЕС окончательно утрачивает самостоятельность и мирную объединительную общеевропейскую повестку, которую в него вкладывали отцы-основатели «единой Европы», — заключается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в 2030 году планируется запустить более 500 самолётов.