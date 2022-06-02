Тунис, , 13:06 — REGNUM Канцелярия президента Туниса Кайса Сайеда опубликовала текст нового указа, который расширяет полномочия главы государства. Об этом 2 июня сообщает Babnet.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно тексту указа, Сайед получил возможность увольнять судей по своему усмотрению.

Тем же указом президент страны уволил 57 судей «по обвинению в коррупции, служебном несоответствии и халатности, от которых страдает судебная власть».

Ранее президент Туниса распустил парламент и Верховный суд страны, а также наделил себя полномочиями по назначению членов независимого избирательного комитета.