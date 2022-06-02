Посёлок городского типа Солнечнодольск, Ставропольский край, 2 июня 2022, 13:00 — REGNUM В Ставропольском крае произошел прорыв канализации, из-за чего нечистоты попали в Новотроицкое водохранилище. Причины аварии устанавливает прокуратура. По результатам проверки будет найден виновный в произошедшем, а также дана оценка работе коммунальщиков и органов власти, сообщили 2 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.
Известно, что в Новотроицкое водохранилище выходит ливнёвка. В 2022 году в неё уже дважды попадали стоки из канализации, которая была проложена вдоль водоёма ещё в 70-е годы прошлого века, пишет ГТРК «Ставрополье». Между тем водой из водохранилища снабжается поселок Солнечнодольск и еще семь округов края.